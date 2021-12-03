"Не богатство, а свободный человек": талибы издали указ о правах женщин в Афганистане

"Не богатство, а свободный человек": талибы издали указ о правах женщин в Афганистане

Женщинам гарантировали наследство за умершим мужем и запретили принуждение к браку.

Верховный лидер радикального исламистского движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, Хайбатулла Ахундзада издал специальный указ, согласно которому должностные лица, священники и старейшины племен должны следить за тем, чтобы женщины могли реализовать свои права в супружеской жизни и после смерти мужа.

Об этом сообщил в пятницу, 3 декабря, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, передает российское агентство "Интерфакс".

В тексте указа, который опубликовали подконтрольные талибам интернет-ресурсы, отмечается, что "женщина — это не богатство, а благородный и свободный человек", поэтому никто не может отдать ее кому-либо в обмен на любые блага.

Для заключения брака должно быть добровольное согласие от самой взрослой женщины, а после смерти мужа запрещается выдавать вдову замуж насильственно.

Также читайте В Афганистане во время молитвы в мечети раздался взрыв – есть жертвы

"Женщина имеет право на фиксированную долю наследства в имуществе ее [умершего] мужа, детей, отца и других родственников. Никто не может лишить ее этого права", — отмечается в сообщении.

Афганский мужчина, состоящий в нескольких браках, обязан предоставить равные права всем женам в соответствии с шариатом и соблюдать справедливость в отношениях между ними.

Священнослужителям в мечетях поручено доносить через проповеди людям, что притеснения женщин и отрицание их прав приведут к гневу Аллаха.

Напомним, после захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" запретило женщинам участвовать в съемках телевизионных драм, а журналисток и ведущих обязали появляться на экране в платках.

Читайте также: