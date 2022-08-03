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"Не будем бряцать оружием": в Вашингтоне рассказали о своем отношении к независимости Тайваня

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"Не будем бряцать оружием": в Вашингтоне рассказали о своем отношении к независимости Тайваня

Фото: Associated Press

Вашингтон не признает независимость Тайваня, а продолжает придерживаться политики "единого Китая".

В Вашингтоне не видят причин для эскалации напряженности с Китаем на фоне прибытия спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он заверил, что Вашингтон не признает независимость Тайваня, а продолжает придерживаться политики "единого Китая".

"Мы не поддерживаем независимость Тайваня, мы поддерживаем самооборону Тайваня. Мы не стремимся к конфликту с Китаем", — говорит Кирби.

Советник Белого дома добавил, что США против любых изменений статус-кво и любые разногласия должны решаться мирными средствами. По его словам, президент Байден хочет сохранить открытыми линии связи между США и Китаем.

На вопрос журналиста, заплатит ли Тайвань высокую цену за визит Пэлоси (то есть нападет ли Китай на Тайвань после визита. — Ред.), он ответил: "Нет причин для этого".

Кирби заверил, что США "не будут бряцать оружием" в ответ на угрозы Пекина, ведь это не повод начинать "нагнетать напряжение".

Ранее Кирби подчеркнул, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США.

Напомним, что на Тайване приземлился самолет с Нэнси Пелоси.

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