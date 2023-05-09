"Не будем подливать масла в огонь": Китай заявил, что не будет менять позицию по войне в Украине

Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай не будет "подливать масла в огонь".

Китай заявил, что поддерживает связь со всеми сторонами войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цин Ган, передает Sky News.

Так китайский дипломат отреагировал на заявление министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок, выступавшей на совместной пресс-конференции со своим китайским коллегой. В ней, в частности, говорилось, что Китай может сыграть решающую роль в прекращении войны в Украине как постоянный член Совбеза ООН.

Глава МИД КНР подчеркнул, что Китай не будет ни "наблюдать за огнем с другого берега", ни "подливать масла в огонь".

Позиция Китая по нападению России на Украину

С начала вторжения России Китай заявил о нейтралитете войны в Украине. Пекин не хочет открыто поддерживать ни одну из сторон. Впрочем, из заявлений и встреч в РФ видно, что Китай больше поддерживает Россию. Так, в феврале КНР призвал к прекращению огня и мирным переговорам в Украине. О чем раньше просила российская сторона.

Также китайские власти обнародовали мирный план для Украины из 12 пунктов. Однако Украина заявила, что этот план — не об окончании войны, и отвергла его.

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