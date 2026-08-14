«Не будет ни Москвы, ни Санкт-Петербурга»: идеолог Путина Дугин шокировал заявлением

Александр Дугин / © УНИАН

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Автору концепции «русского мира» и «наставнику» российского диктатора Владимира Путина, Александру Дугину, мерещится ядерная война с Западом, поэтому призвал немедленно расселить Москву и Санкт-Петербург.

Его цитирует издание The Moscow Times.

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Идеолог Путина боится, что война с западными странами «не просто вероятна, а почти неизбежна», а ее превращение в ядерную «весьма вероятно».

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«Русские мегаполисы, в которых сосредоточена вся жизнь, вся промышленность, вся экономика, становятся лакомой целью точечных ударов. Нужно немедленное и массовое расселение городов, особенно мегаполисов», — предлагает Дугин.

Более того, наставник Путина заявил, что Москвы и Санкт-Петербурга не будет.

«Не будет больших городов: ни Москвы, ни Санкт-Петербурга, ни Екатеринбурга. Люди уедут на землю спокойно жить. А высокоэтажные строения можно отдать под фермы, например, для майнинга биткоинов. Там пусть живут компьютеры, пусть живут работы», — заявил он.

Дугин находится под санкционными списками США, Евросоюза и Канады. Он ранее делал абсурдное заявление. Призвал относиться к работникам силовых структур (МВД, ФСБ, Росгвардии) как к «посланникам Бога». Он утверждал, что за россиянами следят разработанные на Западе бытовые приборы. Кроме того, ему грезится конец света из-за ударов ракет.

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Напомним, по данным западных СМИ, разведка РФ долго следила за ядерными и военными базами в Британии, Франции, Бельгии и Нидерландах. Для этого россияне использовали «теневой» флот, из этих гражданских судов запускали дроны.

Между тем Финляндия внесла изменения в закон о ядерной энергетике, разрешающих ввоз и транзит ядерного оружия по территории страны. Следовательно, вблизи российских границ потенциально может появиться ядерное оружие союзников по НАТО.

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