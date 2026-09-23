"Не будет победителей": США назвали цену продолжения войны РФ против Украины

ООН / © unsplash.com

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Мирное урегулирование войны в Украине потребует сложных решений и компромиссов со всех сторон.

Об этом заявил посол США в ООН Майк Уолц во время заседания Совета Безопасности ООН, посвященного Украине, передает С-SPAN.

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Волц подчеркнул, что в этой войне не будет победителей — по его словам, в итоге проиграют обе стороны. Он также подтвердил подход президента США Дональда Трампа к завершению войны, при котором для достижения мира сторонам придется идти на непростые договоренности.

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«Мир потребует от всех сторон сложных решений. Он потребует компромиссов», — заявил американский дипломат.

Волц также отметил цену продолжения боевых действий, отметив, что дальнейшая гибель людей неприемлема. В частности, он сказал, что «потеря еще 25 000 жизней абсолютно неприемлема».

Что сказал Волц о возвращении украинских детей

Отдельно посол США упомянул инициативу первой леди США Мелании Трамп по возвращению украинских детей, которых Россия вывезла из Украины, в их семьи.

По словам Волца, сама возможность сотрудничества между Россией и Украиной по вопросу воссоединения детей с семьями может стать основанием для дальнейшего диалога. Он выразил мнение, что если сторонам удается работать вместе по этому вопросу, они могут перейти к переговорам о прекращении войны.

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«Если Россия и Украина могут сотрудничать для воссоединения детей с семьями, то они смогут сесть за стол переговоров и начать более сложную работу по прекращению этого конфликта», — сказал Волц.

Напомним, во время заседания Совбеза ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление. Он сказал, что Россия якобы готова к переговорам по достижению «устойчивого и справедливого мира» в Украине, однако не будет делать паузы в так называемой СВО.

Интересно, что такое же заявление Лавров делал раньше. Тогда он также утверждал, что якобы Москва готова как к двустороннему, так и трехстороннему формату, но не собирается останавливать так называемую специальную военную операцию.

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