У Зеленского прокомментировали визит Путина в Китай

Подоляк подчеркнул, что в серьезные командировки Путин больше не будет ездить.
Визит российского президента Владимира Путина в Китай не больше, чем просто фикция.
Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.
Советник ОП рассказал, что с такой страной, как РФ, никто не будет строить никаких стратегических отношений, в том числе и Пекин.
"Нет, Китай гораздо больше, чем Россия. Россия – это Эритрея для Китая. Никто не будет строить партнерские отношения с Эритреей по уровню экономики или военным возможностям", — отметил Подоляк.
Он добавил, что происходящее в отношениях РФ и Китая — "лебединая песня" Путина в Украине.
"Если бы россияне были немного умнее, хоть это и странно звучит, но продолжали продавать свое "бойтесь нас", то их действительно боялись бы, считали бы большими. Они бы сидели в G8 и т.д.", — отметил Подоляк.
Он отметил, что спокойно относится к визиту.
"Напротив, я увидел человека, который боится всего и очевидно находится в паническом состоянии и говорит странные вещи о каких-то "чаепитиях", — продолжил советник ОП.
Также, по его убеждению, Путин больше не будет ездить туда.
"Может поедет в страны, где "меньшие" президенты, которые могут сказать, что Путин "велик". Но в серьезные командировки Путин не будет ездить", — убежден Подоляк.
Он резюмировал, что Путин не получил ничего из того, что хотел.
"Он не будет иметь публичной поддержки и останется в изоляции, которая будет постепенно увеличиваться. Для этого нужно только один шаг, который должна сделать Украина. Нам тяжело, но мы должны это сделать — существенное тактическое поражение России на каком-либо из направлений по линии фронта", — отметил советник ОП.
Ранее мы сообщали, что Китай заявил, что готов поддерживать связь со страной-агрессорской Россией, чтобы "сыграть положительную роль" в содействии мирным переговорам между Израилем и ХАМАС.
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