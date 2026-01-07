Не будут отправлять войска в Украину: лидеры двух стран сделали заявления об участии в гарантиях безопасности

Италия и Польша определили роль в гарантиях безопасности для Украины после войны / © Associated Press

Италия не будет отправлять свои войска на территорию Украины, однако будет продолжать поддерживать безопасность государства дипломатично и через координацию с другими партнерами. Также и Польша не будет направлять свои войска в Украину, однако играть ведущую роль в логистическом и организационном обеспечении Украины и стран, которые будут развертывать силы на ее территории.

Об этом заявили премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и глава польского правительства Дональд Туск, принявшие участие во встрече «Коалиции желающих» на уровне лидеров в Париже.

По словам Мэлони, основное внимание было уделено разработке гарантий безопасности, вдохновленных статьей 5 НАТО, которые станут частью более широкого пакета договоренностей для обеспечения суверенитета и независимости Украины.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Италии, Мелони подчеркнула, что участие стран коалиции в многонациональных силах будет добровольным, а все решения будут приниматься с соблюдением конституционных процедур. Ключевым элементом будет оставаться украинская армия, на базе которой будут работать другие механизмы безопасности, а также мониторинг прекращения огня и укрепления оборонного потенциала Украины.

В то же время глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что Польша не будет направлять свои войска в Украину, но будет играть ведущую роль в логистическом и организационном обеспечении Украины и стран, которые будут развертывать силы на ее территории.

«Польша будет лидирующей страной в логистически организационных вопросах. У каждой задачи есть свой национальный лидер, и среди четырех стран, которые будут определять дальнейшие действия после окончания войны, Польша является одной из ведущих», — отметил премьер.

Напомним, 6 января состоялось заседание «Коалиции желающих» в Париже. Там Украина, Франция и Великобритания официально подписали право на развертывание западных контингентов на украинской территории.

В то же время, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил размещение немецких войск в стране НАТО вблизи Украины и после года прекращения огня.