"Не бункерный вариант": психолог рассказал, кто из двойников заменил Путина на параде

На параде в Москве выступал и встречался с лидерами республик СНГ двойник российского президента Владимира Путина.

Об этом в эфире "24 канала" заявил Дмитрий Попов, кандидат психологических наук, давно наблюдающий за кремлевским диктатором.

"Я очень внимательно изучал появление "путиных" 22-го и 23-го года 9 мая и "путиных" в другом измерении. Я скажу, что я давал прогноз на одном из СМИ, что будет тот же Путин, который был в 2022 году на этом параде. Так и произошло", — сказал Попов.

"Это "болтун", это не "бункерный". Он не выступал перед Федеральным собранием в Гостинном дворе, он не был в Мариуполе, он не был в Крыму. Этот экземпляр был на переговорах в Тегеране с лидерами Ирана, когда заключили этот проклятый договор по "шахидам", — добавил Попов.

Психолог также отметил, что двойник Путина за год заметно состарился, однако двигается лучше, чем "бункерный вариант". По словам Попова, этот двойник ранее встречался с министром обороны Китая.

Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть, по меньшей мере, трое двойников.

Заместитель председателя СБУ Виктор Ягун не поддерживает такое мнение и считает, что двойник максимум один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин говорит, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения. Но президент РФ не выпускает двойников на международные мероприятия.

Читайте также: