Не было ни одного смертельного ДТП за год: европейская столица установила рекорд

Центр города Хельсинки / © pixabay.com

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В столице Финляндии городе Хельсинки за последний год не было зарегистрировано ни одной смертельной аварии, связанной с дорожным движением. Одним из главных факторов стало ограничение скорости движения в городе.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на местную прессу.

В издании отметили, что Хельсинки является одной из самых маленьких столиц ЕС, с населением чуть менее 690 000 человек, однако около 1,5 миллиона человек живут и ездят на работу в столичном регионе.

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Как пояснил Рони Утриайнен, инженер по дорожному движению, установлено, что риск смертности пешеходов уменьшается вдвое путем уменьшения скорости автомобиля с 40 до 30 километров в час. Именно такой нижний предел скорости движения был установлен в большинстве жилых районов Хельсинки и центре города в 2021 году.

Соблюдение ограничений было обеспечено с помощью 70 новых камер контроля скорости и стратегии полицейского контроля.

Именно это позволило повторить достижение 2019 года, когда в результате автомобильных столкновений не погибли ни пешеходы, ни велосипедисты.

Утриайнен отметил, что успех основывается на долгосрочной политике мобильности, основанной на данных, и стратегиях городского развития.

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Во многих частях города дороги были сужены и посажены деревья — сложные городские ландшафты заставляют водителей осторожнее двигаться через населенные пункты.

Город также инвестировал в новую пешеходную и велосипедную инфраструктуру, включая комплексную сеть велосипедных дорожек протяженностью более 1500 километров.

В Хельсинки также расширили сеть общественного транспорта с помощью декарбонизированных автобусов с автономным управлением и новой трамвайной линии, строительство которой профинансировал Европейский инвестиционный банк.

Утриайнен сказал, что такая модернизация помогла «уменьшить использование автомобилей и, вместе с ним, количество серьезных аварий».

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напомним, недавно в Германии произошла трагическая авария с участием украинцев.Во время ДТП погиб двухлетний ребенок.