"Не было никаких планов": у Путина отреагировали на заявление Зеленского о государственном перевороте

"Не было никаких планов": у Путина отреагировали на заявление Зеленского о государственном перевороте

Переворот якобы готовится к началу декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота, в том числе при участии РФ: в Кремле мгновенно отреагировали.

Мнение Кремля озвучил спикер российского президента Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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По словам пресс-секретаря Путина, Российская Федерация, мол, не занимается такими делами.

"У России не было никаких планов участвовать. Россия никогда не занимается вообще такими делами", – заявил Песков.

Напомним, во время пресс-конференции 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы пдготовке государственного переворота в Украине 1-2 декабря. Кроме того, президент сказал, что в эту так называемую операцию будет привлечен миллиард долларов.

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