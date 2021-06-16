"Не было никакой враждебности" Путин заверил, что разговор с Байденом был конструктивным

Также он сообщил, что договорился с президентом США о проведении консультаций по кибербезопасности.

Президент России Владимир Путин рассказал, что его разговор с главой Белого дома Джо Байденом был конструктивным и без взаимной враждебности.

Об этом глава страны-агрессора рассказал на пресс-конференции после завершения переговоров.

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"Я считаю, что не было никакой враждебности. Наша встреча проходила в принципиальном русле. По многим позициям наши оценки расходятся, но на мой взгляд, все же с обеих сторон было желание понять друг друга и искать пути для сближения позиций. По моему мнению, разговор был достаточно конструктивным", — сказал Путин.

Также он сообщил, что договорился с Байденом о проведении консультаций по кибербезопасности.

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.

16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры на старинной вилле рядом с живописным Женевским озером.

Состоялась долгожданная встреча Владимира Путина и Джо Байдена – "Секретные материалы"

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