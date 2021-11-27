Не Чарльз и не внуки: кто может беспокоить по телефону королеву Елизавету II в любое время дня или ночи

Не Чарльз и не внуки: кто может беспокоить по телефону королеву Елизавету II в любое время дня или ночи

95-летняя королева успешно пользуется Zoom и другими службами видеозвонков.

Королева Великобритании Елизавета II имеет свой мобильный телефон, защищенный от хакерских атак специалистами Секретной разведывательной службы MI6.

Об этом рассказал королевский комментатор Джонатан Сасердоти, пишет Мирror.

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По словам Сасердоти, с помощью телефона Елизавета II контактирует со своими родными и близкими. Впрочем, только два человека могут выйти с ней на связь в любой момент. Чаще королева разговаривает с дочерью — принцессой Анной, а также со своим менеджером и советником по прыжковому разведению лошадей Джоном Уорреном.

К слову, тесть Джона Уоррена, покойный граф Карнарвон, был близким другом Елизаветы. "Это тот, кто может дозвониться королеве из любой точки мира. Если он позвонит, она ответит", — говорит Джонатан Сасердоти.

Интересно, что 95-летняя королева успешно пользуется Zoom и другими службами видеозвонков. Она имеет iPad и ноутбук. Впрочем, только тем, чтобы гаджеты были заряжены, следит личная ассистентка и портниха королевы Анджела Келли.

Как сообщалось, Букингемский дворец объявил о вакансии, ищут человека, который будет отвечать на письма и открытки, которые приходят во дворец по имени Ее Величества. Такой сотрудник будет работать с понедельника по пятницу со стартовой зарплатой 23500 фунтов стерлингов в год.

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