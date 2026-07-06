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Не человек: полиция нашла неожиданного вора, который крал детские ботинки
В японской префектуре Фукуока полиция раскрыла загадочные кражи в детском саду. Оказалось, что 15 пар детской обуви украла ласка, которую зафиксировали камеры.
В японской префектуре Фукуока стражи порядка раскрыли серию странных краж в детсаду. Оказалось, что виновником исчезновения детской обуви был не человек, а маленькая ласка, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Об этом сообщает RKB Mainichi Broadcasting.
Работники дошкольного учреждения долгое время не могли понять, почему исчезают детские тапочки и ботинки. Чтобы найти вора, они просмотрели записи камер наблюдения.
На видео видно, как ласка ловко хватает детский ботинок и убегает с ним в зубах.
«Хорошо, что это оказался не человек», — отметил заместитель начальника полиции Хироаки Инада.
По данным журналистов, пушистая «воровка» не только похищала обувь, но и разбрасывала ее по территории. В общей сложности животное украло 15 пар детских тапочек.
Вернуть пропавшую обувь так и не удалось — найти тайник ласки не смогли. Чтобы избежать новых краж, в детском саду установили защитные сетки на шкафчиках, где хранится обувь детей.
Этот курьезный случай быстро стал популярен в японских СМИ и соцсетях, ведь вместо опасного преступника правоохранители обнаружили неожиданного четырехлапого любителя детских ботинок.
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