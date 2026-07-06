Не человек: полиция нашла неожиданного вора, который крал детские ботинки

Детский сад / Фото иллюстративное / © pixabay.com

Реклама

В японской префектуре Фукуока стражи порядка раскрыли серию странных краж в детсаду. Оказалось, что виновником исчезновения детской обуви был не человек, а маленькая ласка, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Об этом сообщает RKB Mainichi Broadcasting.

Работники дошкольного учреждения долгое время не могли понять, почему исчезают детские тапочки и ботинки. Чтобы найти вора, они просмотрели записи камер наблюдения.

Реклама

На видео видно, как ласка ловко хватает детский ботинок и убегает с ним в зубах.

«Хорошо, что это оказался не человек», — отметил заместитель начальника полиции Хироаки Инада.

По данным журналистов, пушистая «воровка» не только похищала обувь, но и разбрасывала ее по территории. В общей сложности животное украло 15 пар детских тапочек.

Вернуть пропавшую обувь так и не удалось — найти тайник ласки не смогли. Чтобы избежать новых краж, в детском саду установили защитные сетки на шкафчиках, где хранится обувь детей.

Реклама

Этот курьезный случай быстро стал популярен в японских СМИ и соцсетях, ведь вместо опасного преступника правоохранители обнаружили неожиданного четырехлапого любителя детских ботинок.

Тем временем стало известно о коте с инвалидностью, который стал звездой соцсетей. У животного с Одесчины диагностировали тяжелую болезнь, которая мешает ему самостоятельно передвигаться, но при всем этом он ведет активный кошачий и блогерский образ жизни.

Новости партнеров