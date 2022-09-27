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"Не что иное, как спланированный Россией теракт" — Подоляк об аварии на "Северном потоке"

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"Не что иное, как спланированный Россией теракт" — Подоляк об аварии на "Северном потоке"

Фото: Associated Press

Накануне стало известно об утечке газа в Балтийском море.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что утечка газа из газопровода "Северный поток" – это акт агрессии России против ЕС, лучшим ответом на который должно быть предоставление Украине танков.

Об этом он написал в Twitter.

"Масштабная "утечка газа" из СП-1 – это не что иное, как спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие…", — говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время в России не установили причины утечки газа из труб "Северного потока". Однако в Кремле "не исключают возможности саботажа".

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