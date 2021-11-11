Не дадим себя запугать угрозами: в ЕС ответили на заявление Лукашенко о перекрытии газа Европе

Не дадим себя запугать угрозами: в ЕС ответили на заявление Лукашенко о перекрытии газа Европе

Лукашенко угрожает Европе перекрыть газопровод в ответ на закрытие границы.

Европейский союз отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Беларусь перекроет газопровод "Ямал-Европа" в случае, если Европа решит закрыть границу. В ЕС ответили, что не позволят Лукашенко запугать их угрозами по поводу перекрытия поставок российского газа в Европу.

Об этом заявила прес-секретарь Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

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"По газу, это будет новый инструмент гибридных атак, который прилагается к действующей ситуации с мигрантами. Мы видим угрозы, но мы четко заявили, что не дадим себя запугать. И мы приглашаем его (Путина — ред.) попытаться уговорить белорусские власти прекратить эти гибридные атаки, которые не идут ни кому на пользу", — сказала спикер.

Также в ЕС напомнили, что Европейский Союз уже ввел четыре раунда санкций против режима Лукашенко. Речь идет о введении новых санкций, но еще на уровне дискуссий.

"Газ – важный ресурс и он не должен использоваться в геополитических спорах. Так же и люди не должны использоваться", — отметили в Брюсселе.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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