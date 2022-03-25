Не дадут умереть: в России уже трубят, что Жириновский жив

Не дадут умереть: в России уже трубят, что Жириновский жив

В Госдуме РФ говорят, что состояние политика очень тяжелое.

Первым о смерти лидера Либерально-демократической партии РФ сообщил сенатор Владимирской области Александр Пронюшкин. Однако впоследствии он "передумал" и опроверг подобную информацию.

Кроме того, глава Госдумы России Вячеслав Володин говорит, что Жириновский по-прежнему жив, однако в очень тяжелом состоянии.

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"Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", — написал Володин, пишет российское издание РИА Новости.

В то же время в российском Минздраве заявили, что состояние Жириновского стабильное, врачи продолжают оказывать ему "всю возможную в этой ситуации" помощь.

Напомним, сегодня, 25 марта, в 10:45 стало известно о смерти российского политика и украинофобе Владимире Жириновском. Сообщалось, что лидер Либерально-демократической партии (ЛДПР) последние сутки провел в коме.

Следует отметить, что ранее скандальный Владимир Жириновский, сделавший 8 прививок против COVID-19, попал в больницу в тяжелом состоянии. Позже росСМИ сообщили об ухудшении состояния больного коронавирусом Жириновским.

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