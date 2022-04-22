Не дали сказать ни слова: Россию лишили статуса наблюдателя в международной организации

В ходе заседания совета Организации американских государств российский посол был лишен возможности выступить.
Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение о приостановлении статуса наблюдателя России из-за военного вторжения в Украину. Послу РФ Анатолию Антонову было отказано в возможности выступить на заседании.
Об этом сообщили в Telegram-канале российского диппредставительства.
"Во время внеочередного заседания на эту тему постоянному наблюдателю России при Организации было отказано в возможности выступить на заседании ни до, ни после голосования по документу", — говорится в сообщении.
Дипломат назвал решение организации серьезной ошибкой и обвинил ОАГ в том, что международная организация, объединяющая государства Северной и Южной Америки, оттолкнула от себя "надежного друга".
За принятие резолюции об остановке статуса наблюдателя России проголосовало 25 членов ОАГ. Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис, а также Сент-Винсент и Гренадины воздержались. Представитель еще одного государства не присутствовал во время голосования.
Напомним, если до 4 мая Россия откажется провести выплаты по государственным облигациям в твердой валюте вместо рубля, ее ждет дефолт.
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