"Не дай Бог будет такой же провал" Лукашенко предупредил спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024

"Не дай Бог будет такой же провал" Лукашенко предупредил спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024

Во время Олимпиады в Токио белорусские спортсмены завоевали семь наград.

Александ Лукашенко предупредил белорусских спортсменов, которые собираются принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Об этом он сказал во время открытия детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск".

Также читайте Белорусским спортсменам запретили выезжать за границу на соревнования

"Через три года Олимпийские игры в Париже. Пенять будет не на кого. Тот самый климат фактически, что и у нас. Даже еще лучше. Это не в Японии. Не дай Бог будет такой же провал, как в Токио", — подчеркнул Лукашенко .

По его словам, во время игр спортсмены должны хотя бы показать свой лучший результат — хоть и не стали чемпионами.

"Это вершина любого спортсмена. Сколько у нас великих спортсменов, которые этого результата не показали. Это беспорядок, это отсутствие какой-либо дисциплины, а должна быть дисциплина", — подчеркнул он.

К слову, во время Олимпиады-2020 в Токио Беларусь была представлена в 20 видах спорта. В Японию поехало 108 спортсменов. Белорусы завоевали всего семь медалей - это худший результат на летних Играх. В командном зачете одно "золото", которое в прыжках на батуте завоевал Иван Литвинович, а также три серебряные и три бронзовые медали.

Как сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Александру Лукашенко, на которого белорусская автокефальная церковь наложила анафему, участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. Лукашенко отстранен, как глава Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Также запрет касается других чиновников НОК. Эти меры являются временными.

Новости мира: МОК отстранил двух тренеров белорусской сборной от Игр в Токио

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку