"Не делайте четвертый шаг раньше первого": Шольц об отправке немецких войск в Украину

По словам Шольца, для Украины важнее своевременные поставки оружия, чем отправка иностранных военных.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что поддержка Украины Берлином остается неизменной, но про отправку немецких солдат на войну не может быть и речи.
Об этом он сказал в интервью немецкому изданию t-online.
В ответ на вопрос журналистов, участвует ли Германия в дискуссии об отправке международных миротворцев в Украину, Шольц заявил, что "все время" говорит с союзниками о поддержке Украины.
"Вместе мы все время говорим об Украине: внутри ЕС и в "четверке", в которую входят США, Великобритания, Франция и Германия. Но важно не сделать четвертый шаг раньше первого. Если мы будем знать, как может выглядеть возможный путь к миру и какие условия приемлемы для Украины, мы сможем говорить о том, какие гарантии безопасности необходимы и как их можно обеспечить", – отметил канцлер.
Он подчеркнул, что сейчас есть вопросы поважнее отправки иностранных военных в Украину.
"Я не отправлю немецких солдат на эту войну. Эта дискуссия очень странная, поскольку сейчас речь идет о том, чтобы Украина не осталась одна, и чтобы мы продолжали поставлять оружие. Сейчас было бы важнее, чтобы все [союзники Киева – ред.] оценили, могут ли они сделать больше для дальнейшей поддержки Украины", – сказал Олаф Шольц.
Напомним, Шольц заявил, что Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам. По его словам, российский диктатор хотел подчинить всю Украину и ослабить НАТО, но не смог достичь своих целей.
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