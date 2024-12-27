"Не делайте четвертый шаг раньше первого": Шольц об отправке немецких войск в Украину

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что поддержка Украины Берлином остается неизменной, но про отправку немецких солдат на войну не может быть и речи.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию t-online.

В ответ на вопрос журналистов, участвует ли Германия в дискуссии об отправке международных миротворцев в Украину, Шольц заявил, что "все время" говорит с союзниками о поддержке Украины.

"Вместе мы все время говорим об Украине: внутри ЕС и в "четверке", в которую входят США, Великобритания, Франция и Германия. Но важно не сделать четвертый шаг раньше первого. Если мы будем знать, как может выглядеть возможный путь к миру и какие условия приемлемы для Украины, мы сможем говорить о том, какие гарантии безопасности необходимы и как их можно обеспечить", – отметил канцлер.

Он подчеркнул, что сейчас есть вопросы поважнее отправки иностранных военных в Украину.

"Я не отправлю немецких солдат на эту войну. Эта дискуссия очень странная, поскольку сейчас речь идет о том, чтобы Украина не осталась одна, и чтобы мы продолжали поставлять оружие. Сейчас было бы важнее, чтобы все [союзники Киева – ред.] оценили, могут ли они сделать больше для дальнейшей поддержки Украины", – сказал Олаф Шольц.

Напомним, Шольц заявил, что Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам. По его словам, российский диктатор хотел подчинить всю Украину и ослабить НАТО, но не смог достичь своих целей.

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