Глава МИД Польши Сикорский / © Associated Press

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Россия готовит операцию под чужим флагом. Москва планирует использовать украинские беспилотники для «нападения» на государство-член НАТО или на себя, чтобы потом ответить на эту «атаку».

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в США, передает Polsat News.

«Путин даже сказал нечто подобное около месяца назад. Он сказал: если на нас нападет страна НАТО, мы ответим. Поэтому мы подозреваем, что он планирует подготовить украинские беспилотники и использовать их для нападения на страну НАТО или Россию, а затем ответить на такое нападение», — сказал Сикорский.

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Он объяснил, что Путин может прибегнуть к такому сценарию, потому что «он в отчаянии и проигрывает» в войне в Украине.

Сикорский публично обратился к российскому диктатору и призвал не делать этого.

«Такие режимы всегда так поступают. Я помню провокацию в Гливице в 1939 году, когда мужчины Абвера, переодетые в польских солдат, захватили радиостанции в тогдашнем Рейхе. Наше послание Владимиру Путину таково: мы знаем, что вы планируете, не делайте этого», — сказал глава МИД.

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Страны Европы на фоне угрозы готовятся к войне с Россией. Финляндия строит бункеры. По оценкам властей, только в Хельсинки насчитывается около 5500 бункеров. Польша же осенью будет принимать совместные военные учения с участием британских и французских военных.

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Тем временем правительство Британии обратилось к населению с важным заявлением из-за российской угрозы. В стране начнут кампанию по информированию населения, как готовиться к чрезвычайным ситуациям, в частности, как создать запасы продуктов питания, лекарств и основных средств.

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