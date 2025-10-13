Не для всех: украинка назвала главные минусы жизни и цены на квартиры в знаменитой стране мира

Канада не для всех

Эмигрантка из Украины раскрыла неожиданные плюсы и жесткие минусы жизни в Канаде.

Об этом украинская блоггерша anetta_tryndyak рассказала в TikTok.

Канада традиционно считается одной из наиболее привлекательных для эмиграции стран: безопасная, развитая, с высокими социальными стандартами. Однако, как показывает опыт украинских беженцев, реальность канадской жизни не всегда отвечает идеализированным ожиданиям.

Украинская блоггерша поделилась своим откровенным опытом, объяснив, почему жизнь в Канаде подходит далеко не каждому, кто мечтает об изменениях.

Почему Канада может разочаровать: 4 повода

Эмигрантка выделила несколько ключевых аспектов, которые могут стать неприятным сюрпризом для тех, кто привык к европейскому или украинскому ритму жизни.

Медленный ритм и нехватка «ночной жизни». По словам блоггерши, Канада идеальна для тех, кто ценит покой, тишину и близость к природе. Но тем, кто привык к активной социальной и ночной жизни крупных европейских городов, может быть скучно. Посредственный сервис и кухня. Хотя в стране есть хорошие (и очень дорогие) рестораны, общий уровень кухни и обслуживания во многих заведениях оставляет желать лучшего и значительно уступает европейским стандартам. Высокая стоимость жизни и необходимость много работать. Украинка признала, что для поддержания обычного уровня жизни необходимо работать больше. Это связано с высокими ценами в целом. Космические цены на жилье. Стоимость недвижимости остается одной из самых больших проблем. Средняя цена покупки жилья на август 2025 года достигала 687 300 канадских долларов (более 20 млн грн), а месячная аренда легко превышает 2000 канадских долларов (более 59 тыс. грн).

Главные преимущества жизни в Канаде

Несмотря на финансовые и бытовые трудности, эмигрантка подчеркнула и безусловные плюсы, делающие Канаду комфортной для жизни:

Безопасность и чистота: Высокий уровень общественной безопасности и чистота городов. Люди и природа: Чрезвычайно дружелюбное население и невероятная, уникальная природа. Финансовая устойчивость: Другая украинка, поделившаяся опытом, добавила, что даже на минимальную зарплату в Канаде можно хорошо жить, а знание английского значительно облегчает адаптацию и трудоустройство.

Так что украинка считает, что жизнь в Канаде — это компромисс. Оно требует готовности к высоким затратам и спокойному, размеренному темпу, но предлагает безопасность, природную красоту и широкие возможности для тех, кто не боится много работать.

Напомним, в Польше изменилось отношение к украинцам. По данным опроса, 50% поляков считают помощь Украине слишком большой.