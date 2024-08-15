Не долетели до Украины: в Сети показали яркие кадры детонации ракет в результате падения Ту-22М3

Еще один вражеский бомбардировщик больше не сможет обстрелять территорию Украины.

В Сети показали кадры падения Ту-22М3 армии РФ. Больше похоже на декорации во время съемок фильма "Последний полет".

Об этом пишет военный Анатолий Штефан "Штирлиц".

В Сети показали яркие кадры падения российского Ту-22М3

Как отметил военный Александр Карпюк (Серж Марко), у россиян авиация работает постоянно, самолеты старые, а ТУ-22 – один из очень аварийных. С учетом этих факторов новости о "тушкопаде", очевидно, мы увидим еще не раз.

Свидетели инцидента пишут о том, что после падения самолета продолжалась детонация. Как добавляет военный, по-видимому, этот самолет решил разбиться с ракетами на борту. И, возможно, на них были надписи "За Курск".

"Пять ракет сегодня не долетели до Украины", – подытожил военнослужащий.

Напомним, в четверг, 15 августа, в Черемховском районе Иркутской области России произошла авиакатастрофа с участием стратегического бомбардировщика Ту-22М.

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