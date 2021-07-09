"Не должно быть двусмысленности": во Франции заявили о необходимости твердого диалога с РФ для защиты шампанского

"Не должно быть двусмысленности": во Франции заявили о необходимости твердого диалога с РФ для защиты шампанского

Во Франции заявили, что решают ситуацию шампанского в России.

Во Франции ищут варианты решения проблемы с поставками шампанского в России, которая требует называть импортное шампанское "игристым вином".

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди, сообщает France 3.

"Шампанское производится во Франции, делают его в Шампани. Здесь не должно быть никакой двусмысленности", — заявил он.

Так, правительство страны настаивает на мобилизации для защиты названия шампанского и усиление стратегии диалога и консультаций с российскими властями.

"Сегодня утром мы приехали в Эперне с Жюльеном Денорманди, чтобы заявить о нашей полной поддержке производителей и профессионалов шампанского. Диалог и твердость с Россией в защите интересов этого исключительного сектора", — сказал депутат округа Эрик Жирардин.

Как сообщалось, глава Кремля Владимир Путин в пятницу, 2 июля, подписал поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, по которым теперь в РФ разрешается применять название "игристое вино (шампанское)" только к винам, которые производятся российскими производителями. Импортная продукция должна сказываться только как "игристое вино".

Таким образом, по требованию Москвы минимум на контрэтикетке бутылки производителям придется отказаться от слова "шампанское" и писать "игристое вино". Свое возмущение таком решения Москве выразили Евросоюз и Объединение французских производителей шампанского, называя его подрывающим "винный экспорт".

Об очередном скандале, в который "вляпалась" РФ из-за названия французского напитка, читайте по этой ссылке.

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