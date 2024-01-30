"Не допустил ни одной войны": Орбан комплиментарно высказался в адрес Дональда Трампа

Орбан считает, что если бы в феврале 2022 года президент США был Дональд Трамп, "войны в Европе больше не было бы".

Премьер Венгрии Виктор Орбан сделал несколько комплиментарных заявлений по поводу экс-президента США Дональда Трампа. Он обратил внимание на его "миротворческие" качества.

Об этом он рассказал в интервью французскому изданию Le Point.

Как отмечается, премьер Венгрии назвал Трампа "самым успешным на международной арене президентом США".

"Трамп не начал ни одной войны. Соглашения Авраама (о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, – ред.) были единственным серьезным шансом принести мир, баланс и приемлемый образ жизни в очень сложный ближневосточный регион", – сказал Орбан.

Кроме того, он добавил, что если бы в феврале 2022 года президент США был Дональд Трамп, "войны в Европе больше не было бы".

"Сегодня я не вижу другого лидера в Европе или Америке, который был бы достаточно сильным, чтобы остановить войну. У мира есть имя – Дональд Трамп", – сказал Орбан.

Напомним, что в Венгрии резко изменили позицию по помощи Украине.

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