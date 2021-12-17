Не достаточно расстроенных "отлавливают" полицейские: в Северной Корее запретили смеяться и громко плакать

Не достаточно расстроенных "отлавливают" полицейские: в Северной Корее запретили смеяться и громко плакать

Местные жители говорят, что в последние годы во время траура в Северной Корее пьяных людей ловили и задерживали.

Северная Корея с 17 декабря запретила смеяться и громко плакать в течение 11 дней, чтобы отметить 10 лет правления Ким Чен Ина и отметить годовщину смерти отца.

Об этом сообщает The Mirror.

Как уточняется, какие-либо признаки счастья, алкоголя, празднования дней рождения были запрещены властями в связи с 11-дневным трауром по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира. Кроме того, в день смерти лидера 17 декабря северокорейцам запретили покупать продукты.

По информации издания, в дни прошлогодних траур граждан в состоянии опьянения арестовывали. По словам местных жителей, люди считались идеологическими преступниками.

"Даже если член вашей семьи умирает во время траура, вам не разрешается громко плакать, а тело необходимо вынести после того, как он закончится. Люди не могут даже праздновать собственные дни рождения, если они попадают в траур", — поделились местные. жители.

Другой источник из юго-западной провинции Южный Хванхэ сообщил им, что полиция была проинструктирована, чтобы искать людей, которые не выглядят достаточно расстроенными.

Траур по Ким Чен Иру происходит ежегодно и обычно длится 10 дней, но он был продлен до 11, чтобы отметить 10 лет правления Ким Чен Ина.

К слову, Ким Чен Ир стал руководителем Северной Кореи после смерти своего отца Ким Ир Сена в 1994 году и возглавлял страну до 2011 года, пока не скончался от сердечного приступа.

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