"Не достойна быть мамой": как незамужних матерей заставляли отдавать детей

Как у британок отбирали детей

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В Великобритании 250 тысяч молодых матерей в период с 1949 по 1976 год оказались в тисках безжалостной государственной системы: не имея официального брака, они становились объектами травли и вынуждены были отдавать своих новорожденных детей на усыновление.

Трагические судьбы этих женщин раскрыл новый документальный фильм BBC «Похищенные младенцы». Подробностями нескольких из них поделились BBC.

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«Не достойна быть мамой»: как у британок отбирали детей

Юные матери оказались бессильными перед давлением соцслужб, религиозных структур и государства, которое «поставляло» детей в семьи среднего класса. Больничные условия отличались жестокостью — девушкам отказывали в обезболивающих во время родов «для наказания», подвергали физическому и психологическому насилию и лишали права даже обнять своих малышей.

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Десятилетиями эти женщины молчали, но в июле британский премьер-министр сэр Кир Стармер официально попросил у них прощения.

Одна из героинь ленты, Мэрион Макмиллан из Шотландии, в 1966 году 17-летней забеременела от мужчины из Пакистана. Отец ребенка понимал расовые предубеждения общества и предлагал уехать на Гавайи, но они развелись, и девушка попала в приют «Армии спасения» в Ньюкасле.

«С тех пор как ты переступаешь порог, тебе дают понять: ты не достойна быть матерью, и у тебя заберут ребенка. Его отдадут на усыновление. Так что лучше привыкай к этому, девушка, потому что у тебя нет ни денег, ни жилья, никого, кто мог бы тебя поддержать», — рассказала Мэрион.

Она ухаживала за сыном девять месяцев — ей говорили, что детей смешанного происхождения практически не усыновляют. Несмотря на это, мальчика изъяли, игнорируя мольбы матери. Ребенка забрали. Медсестра плакала вместе с ней. Женщина смогла снова обнять сына только спустя 38 лет.

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«Это было больно для него, больно для меня, больно для его [приемных] родителей — больно для всех. Но если отбросить боль, это стало настоящим Божьим даром, ведь все эти годы я так скучала по нему».

Еще одна история случилась с Энн Кин. Она работала на фабрике в Юло, когда 17-летней пошла на свидание с торговым представителем. Тогда ее изнасиловал мужчина и девушку отправили рожать в больницу в Суонсе, где ей принципиально отказали в обезболивании.

«Мне сказали, что не дадут ничего от боли, чтобы я запомнила это и больше не вела себя как „плохая девушка“. Они видели во мне женщину без всяких моральных принципов, а потому считали, что я не заслуживаю помощи. И я не верю, что такое могло бы произойти, если бы я была замужем».

Энн обещали 10 дней с малышом, но уже на восьмой день ребенка в люльке не оказалось. Затем девушку завели в ванную и в грубой форме заставили избавляться от молока.

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Джоан Чамберс забеременела в 14 лет во время учебы в школе в Сандерленде. Она доверяла своему учителю, который приглашал ее на прогулки. Но во время одной из таких прогулок учитель изнасиловал ее.

«Единственное, что я помню, — это боль. Я не понимала, что происходит».

Перед родами девочке пришлось свидетельствовать в суде, однако судья снял с обвиняемого все обвинения, потому что, по мнению судьи, обвиняемого ждала «успешная карьера». Роды в приюте прошли без всякой анестезии.

«Наверное, это было ужасно больно. Мне не давали ни обезболивающих, ничего подобного. Следующее, что я помню: мои ноги зафиксированы в гинекологических стременах, покрытые зеленой тканью, а я жду, пока врач придет и наложит швы».

В трехнедельном возрасте младенца забрали, а Джоан заставили убрать его кроватку для следующего ребенка. Только в 66 лет она снова увидела сына. Женщина почувствовала удивление и печаль, ведь сын ее никогда не искал.

У этих женщин попросили прощения

В 2023 году Никола Стерджен во время официальных извинений от имени Шотландии отметила борьбу Мэрион Макмиллан за справедливость. 28 августа 2026 года «Армия спасения» также публично признала вину. Руководители организации Пол и Дженин Мэйн раскаялись.

Сейчас Мэрион стремится создать в Шотландии центр поддержки для всех участников этих событий. А для Энн Кин, которую вместе с другими матерями пригласили на Даунинг-стрит, государственное раскаяние стало важным моральным освобождением.

«Для меня эти извинения означают, что меня больше не считают виновной в том, чего я не делала, я ведь не отдавала его. Его забрали. Это докажет миру, что нашей вины в этом не было. Мы не были виноваты. Виноватым было государство, виноваты были церкви, а мы станем свободными».

Материнство: главные новости

Напомним, в Массачусетсе продолжается судебный процесс над Линдси Кленси, которая в январе 2023 года задушила троих своих малолетних детей и пыталась покончить с собой, из-за чего осталась парализованной. Женщине предъявили обвинения в убийстве первой степени, за что ей грозит пожизненное заключение.

Сторона защиты и бывший супруг настаивают на ее невиновности, утверждая, что преступление произошло под влиянием послеродового психоза, биполярного расстройства и ненадлежащего медицинского лечения.

Несмотря на жестокость дела, неравнодушные со всего мира собрали более 830 тысяч долларов из запланированных 2 миллионов для родителей Кленси Паулы и Майка Масгроувов. Организаторы кампании отмечают, что средства предназначены исключительно для родителей, которые потратили собственные сбережения, чтобы поддерживать дочь во время длительного процесса и призваны обеспечить им финансовую основу на будущее.

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