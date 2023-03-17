Не дождалась: в России девушка украла в оккупанта миллионы рублей и нашла себе нового парня

Оккупант пожаловался на свою девушку в полицию.
В России 19-летняя девушка украла у 23-летнего оккупанта миллионы рублей, которые тот получал за убийства украинцев. Она решила бросить захватчика и нашла себе нового парня.
Об этом пишет телеграмм-канал "Осторожно, Москва".
Инцидент произошел в одном из населённых пунктов возле Москвы. Там 23-летний Максим был мобилизован в оккупационную армию, на что он радостно согласился, чтобы получать деньги за убийства украинцев. Он оформил в банке отдельную карточку и отдал ее 19-летней девушке Тане.
В марте оккупант узнал, что девушка не дождалась его и нашла себе нового парня, прихватив с собой деньги захватчика. Российские пропагандисты утверждают, что убийцы государство-агрессор ежемесячно платило 1,1 млн рублей.
Теперь захватчик обратился в полицию.
Напомним, жительница Москвы написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери, обвинив ее в русофобии.
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