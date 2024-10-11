Немедленный удар по Санкт-Петербургу: Польша и страны Балтии обсудили стратегию на случай нападения РФ

После того как Россия вторглась в Украину, нельзя исключать, что в недалеком будущем Кремль может направить свой "империалистический экспансионизм" на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Стратегию ответа на возможное российское вторжение союзники обсудили на конференции Defending Baltics, которая состоялась 8-9 октября в столице Литвы Вильнюсе.

Об этом пишет Bild.

Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Кестутис Будрис во время своего выступления, заявил, что вероятность такого сценария возрастет, если Беларусь станет частью Российской Федерации.

"Украина даёт нам несколько лет времени. Если Россия победит в Украине, у нас будет одна российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно", — пояснил бывший начальник Генштаба ВС Польши Раймунд Анджейчак.

Он подчеркнул, что если российские войска перейдут границу страны НАТО, последует "незамедлительный ответ".

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", — заявил Анджейчак.

Экс-начальник польского Генштаба добавил, что европейские страны "должны взять инициативу в свои руки" и дать понять Москве, что вторжение в Польшу или страны Балтии будет началом тотальной войны. И жесткий незамедлительный ответ – это единственный способ удержать Кремль от подобных действий.

Польша уже начала готовиться к возможному российскому вторжению. С этой целью Варшава уже заказала 800 ракет дальностью до 900 километров, которые будут использованы для ударов по территории РФ в случае нападения.

По словам начальника Генштаба обороны Литвы генерала Раймундаса Вайкшнораса, Польша и страны Балтии, которые расположены ближе к России, чем другие члены НАТО, должны иметь возможность самостоятельно ответить на российскую агрессию.

"Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, следует ли Альянсу применить статью пять", – подчеркнул Вайкшнорас.

Напомним, глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, высказал свое мнение о возможности нападения России на страны Альянса. По его словам, в настоящее время россияне не готовят нападение на НАТО, так как 90% сухопутных сил РФ уже задействованы в Украине.

Читайте также: