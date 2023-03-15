"Не др*чи, а иди на работу": на Pornhub начали рекламировать ЧВК "Вагнер" (фото)

Ролик можно увидеть, если зайти на Pornhub из России без блокировщика рекламы и VPN.

На популярном порносайте Pornhub появилась реклама ЧВК "Вагнер", однако она доступна пока не во всех регионах России.

Об этом сообщил ряд российских пабликов.

Рекламу показывают как прерол перед роликами, если заходить на Pornhub с территории России, но не во всех регионах. Так, реклама недоступна в Москве. При этом увидеть ее могут пользователи из Кемеровской и Волгоградской областей.

"Мы самая ох*енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в "ЧВК Вагнера", — звучит на рекламном ролике женский голос на фоне изображения девушки с леденцом во рту.

После этого на видео появляется номер телефона, действительно принадлежащий вербовщикам в военную компанию.

Скриншот с видео

Напомним, в начале марта в Сети появилось видео, как наемники ЧВК "Вагнер" ходят по российским школам, читают лекции об этой структуре и рекламируют "службу по контракту".

А в Санкт-Петербурге в начале этого года на базе "ЧВК Вагнер Центра" заработал молодежный клуб "Вагнерёнок". В организации говорят, что цель – привить школьникам и студентам "любовь к отечеству".

Отметим, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал новые пункты вербовки: спортивные клубы и психоневрологические диспансеры.

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