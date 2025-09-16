Атакованный дом в Польше

В дом в Выриках Люблинского воеводства, пострадавший во время атаки российских БПЛА, попала польская ракета. Она была выпущена из истребителя F-16, пытавшегося сбить дрон.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

По данным ключевых государственных служб безопасности, ракета с польского F-16, который использовался для сбивания беспилотника, упала на здание. Заместитель министра национальной обороны Цезарий Томчик на прошлой неделе признал, что подтверждено избиение трех беспилотников. Но он не указал местонахождение.

«Это была ракета класса „воздух-воздух“ AIM-120 AMRAAM из нашего F-16, у которой во время полета возник сбой системы наведения, и она не совершила стрельбу. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители детонатора. Был российский авиаудар и польская сторона защищалась», — добавил он.

На дом упала ракета длиной около трех метров. Она весила более 150 кг.

Подполковник Мацей Каравай, бывший офицер Службы военной разведки и аналитик, специализирующийся на безопасности и военной стратегии в Беларуси, России и Украине, подчеркивает, что это был кинетический удар.

"Не было ни взрыва, ни детонации, как видно на фотографиях разрушенного дома", - отмечает он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сделал циничное заявление о российских БПЛА, атаковавших Польшу. Он уверяет, что его государство «не имеет никакого отношения к беспилотникам, залетающим в Польшу или Литву». Также он упрекнул европейцев, будто они слишком громко «воют».

«Все, что сегодня залетает в Польшу, Литву, мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу там, Литву… Мы никогда этого не делали. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям», — сказал он.

По его словам, белорусские военные сбили почти все БПЛА, за исключением нескольких. Он утверждает, что Беларусь потратила огромные средства, чтобы уничтожить летевших в Польшу беспилотников.