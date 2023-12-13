"Не думаю, что у нас есть альтернатива": Нетаньяху заявил, что придется иметь дело с Ираном

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что во время боев в Секторе Газа придется иметь дело с Ираном.

Об этом шла речь во время встречи Нетаньяху с руководителем агентства безопасности Shin Bet (система спецслужб Израиля, занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности – ред.) Ронером Баром, сообщает Al Jazeera.

"Я не думаю, что мы имеем альтернативу… Война будет тяжелой. Мы должны настаивать на этом (на проведении войны с ХАМАСом – ред.) до конца", – сказал Нетаньяху.

Более того, во время боевых действий против террористов в Секторе Газы, по его словам, не только придется иметь дело с Ираном, но и, самое главное, не допустить его ядерного вооружения.

По словам Нетаньяху, с начала войны на Ближнем Востоке у Израиля было три цели: уничтожение ХАМАСа, возвращение всех заложников и обеспечение того, что Газа больше никогда не угрожала Израилю. Эти три цели остаются в силе, заверил политик.

Между тем , Иран назвал Украину "черным рынком" оружия для боевиков ХАМАСа. Украинский МИД назвал такое заявление "лицемерным".

Представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявлял, что Россия и Иран ужесточают сотрудничество в военной сфере. В частности, Тегеран заинтересован в российских вертолетах, самолетах и разных типах ракет.

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