"Не едьте в Россию": Госдеп США рассказал, что грозит американцам в РФ

В России американцы "могут стать жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства".
Государственный департамент США посоветовал американцам воздержаться от поездок в Россию из-за терроризма, преследований, ограниченных возможностей американского посольства и произвольного применение местного законодательства.
Соответствующее обращение внешнеполитическое ведомство США обнародовало в понедельник, 28 июня.
Особенно американских граждан предостерегли от поездок на Северный Кавказ, в частности в Чечню и на гору Эльбрус, из-за "похищений людей и риска гражданских беспорядков".
Также им рекомендовали не посещать Крымский полуостров из-за "оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей".
В Госдепе отметили, что граждан США, в том числе бывший и нынешний правительственный и военный персонал, а также частных предпринимателей неоднократно произвольно и с угрозами допрашивали российские чиновники.
Американцы "могут стать жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства. Весь персонал правительства США должен тщательно продумать необходимость поездки в Россию", указали в американском ведомстве.
"Российские службы безопасности арестовывали граждан США по фальшивым обвинениям, отказывали им в справедливом и прозрачном обращении и осуждали их во время тайных судебных процессов или без представления доказательств", — говорится в сообщении.
В обращении также отмечается, что в России не гарантируются права на мирные собрания и свободу слова, действуют вдохновленные экстремистской идеологией террористические организации, а еще фиксируют высокий уровень заболеваемости COVID-19.
Ранее РФ заявила о "настоящей охоте" на россиян со стороны спецслужб США. Министерство иностранных дел России посоветовало россиянам "взвешивать риски" во время поездок за границу из-за "угрозы подвергнуться задержанию и аресту в США и третьих странах".