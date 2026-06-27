Не экономика и не потери: Александр Стубб объяснил, что на самом деле заставит РФ остановить войну

Президент Финляндии Александр Стубб / © Associated Press

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Для успешного запуска мирного процесса в Украине необходимо добиться безусловного и всеобъемлющего прекращения огня на 60 дней по американской формуле. При этом окончательно заставить Россию завершить войну могут не экономические трудности или катастрофические потери армии, а исключительно масштабный бунт собственного населения.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Politico.

Американская формула мира

Президент Финляндии считает, что для возобновления мирного процесса необходимо использовать так называемую американскую формулу, уже применявшуюся для урегулирования конфликтов в Газе и Иране. Главным шагом этой инициативы должна стать двухмесячная пауза на фронте. Этот процесс должен носить абсолютно безусловный и всеобъемлющий характер с обеих сторон.

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«Нам нужно шестидесятидневное прекращение огня», — объяснил политик главное требование для начала диалога.

Отвечая на вопрос о возможности реализации такого сценария, политик отметил, что Дональд Трамп очень хороший переговорщик. Поэтому он потенциально способен обеспечить выполнение этих сложных договоренностей.

Преимущество Украины и уязвимость России

Оценивая текущую ситуацию на поле боя, Александр Стубб подчеркнул, что сегодня Украина имеет гораздо больше рычагов для переговоров, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения. Еще одним положительным сигналом является изменение общественных настроений внутри страны-агрессоры. По словам президента, большинство российского населения уже сейчас хочет окончательного окончания этой войны.

В то же время глава Финляндии предостерег от напрасных иллюзий по поводу причин потенциального падения российского режима. Он убежден, что Россия никогда не остановит агрессию из-за масштабных экономических сложностей или колоссальной гибели собственных солдат. Единственным реальным фактором, который заставит Кремль отступить, есть внутренний общественный бунт.

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"Война закончится, если население обернется против нее", - резко резюмировал Александр Стубб.

Напомним, Финляндия окончательно упразднила запрет на импорт, производство, хранение и использование ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Поэтому ядерное оружие в скором времени может появиться у границ России .

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