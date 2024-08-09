"Не эскалация": в Пентагоне прокомментировали операцию ВСУ в Курской области

Соединенные Штаты будут и дальше оказывать Украине всю необходимую помощь для защиты от агрессии РФ.
В Министерстве обороны США заявили, что не считают операцию Вооруженных сил Украины в Курской области такой, которая может вызвать эскалацию российской агрессии.
Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, информируеткорреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.
"Мы не считаем, что это каким-либо образом эскалация. Украина делает то, что нужно для достижения успеха на поле боя", — сказала Сингх.
Кроме того, она заявила, что Соединенные Штаты будут и дальше оказывать Украине всю необходимую помощь для защиты от российских агрессоров.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Суджанского района обратились к Путину.
Кроме того, мы также информировали, что эксперт заинтриговал заявлением о "прорыве" в Курской области.
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