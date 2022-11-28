Не фейк: Кадыров наградил Кадырову орденом Кадырова

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою вторую дочь Хадижат Кадырову орденом имени своего отца – Ахмата-Хаджи Кадырова.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Также читайте Пригожин и Кадыров: дипломат оценил шансы этого тандема захватить власть

22-летняя Хадижат Кадырова возглавляет Департамент дошкольного образования мэрии Грозного. В прошлом году ей вручили медаль "За заслуги перед Чеченской республикой".

В июне тем же орденом была награждена старшая дочь Рамзана Кадырова, 23-летняя Айшат, которая возглавляет министерство культуры Чечни. Сам Рамзан Кадыров также награжден орденом Кадырова.

Что известно об отце Кадырова

Ахмат Кадыров во время борьбы Ичкерии за независимость от российских оккупантов сначала поддержал освободительное движение. В 1995 году он был избран муфтием Чечни. Кадыров долгое время поддерживал Масхадова, пришедшего к власти после убийства россиянами Джохара Дудаева.

Кадыров-старший участвовал в военных действиях в рядах ичкерийских войск против российских оккупантов до 1996 года. Но потом предал свой народ и переметнулся на сторону захватчиков, став коллаборантом. Указом Путина был назначен "президентом" Чечни.

Ахмат Кадыров погиб в 2004 году в результате теракта. Его место занял младший сын Рамзан, которому в Кремле с 2011 года приказали называться не "президентом" Чечни, а просто "главой". Сейчас на территории Чечни господствует диктаторский режим Рамзана Кадырова, полностью подчиняющегося Кремлю.

Напомним, что Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией. Ичкерия признана только одним государством-членом ООН – Украиной.

Читайте также: