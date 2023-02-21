Не фотошоп: вокруг антарктической станции "Академик Вернадский" снег стал розовым — фото

Полярники объяснили, почему снег стал такой окраски.

Вокруг украинской антарктической станции " Академик Вернадский " начал цвести снег – он стал розовым.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"Это не фотошоп, а цвет Антарктиды. Розовые узоры на белом покрове — так цветет снег в конце антарктического лета в районе нашей станции "Академик Вернадский", — говорится в сообщении.

Как объяснили полярники, такая окраска появляется вследствие развития в снегу микроскопических зеленых одноклеточных водорослей.

"Интересно, что одна и та же водоросль имеет три цветовых стадии: зеленую, оранжевую и пурпурную или малиновую. Она зимует под снегом в "зеленом" варианте, где преобладает хлорофилл, а когда становится теплее, то продвигается ближе к поверхности и краснеет, ведь в ней образуются каротиноиды (эти соединения красят морковь, например). Каротиноиды защищают водоросль от ультрафиолетового излучения", — рассказали ученые.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр

Ученые отбирают и фиксируют пробы цветного снега, чтобы уже на "большой земле" их проанализировать и лучше понять химические основы трансформации этой водоросли.

Также отмечается, что "цветение снега" способствует изменению климата: из-за окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие – в нем развивается все больше и больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется. Поэтому важно каждый год фиксировать площадь "цветущего снега" на опытных поверхностях, чтобы увидеть общие тенденции влияния изменения климата.

Напомним, академики объяснили, почему на станции "Академик Вернадский" увеличилась популяция пингвинов.

Читайте также: