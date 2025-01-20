"Не Гарри Поттер, у него нет магической палочки": реакция украинцев на инаугурацию Дональда Трампа

Дональд Трамп 20 января 2025 года официально стал президентом Соединенных Штатов Америки.

Как отреагировали на это украинцы в соцсетях читайте в материале от ТСН.ua.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале отметил, что никаких ожиданий скорого завершения войны после сегодняшней инаугурации Трампа нет, в частности, пока никаких предпосылок того, что кафиры собираются останавливаться – нет.

"Лично я никаких ожиданий относительно быстрого завершения войны после сегодняшней инаугурации Трампа нет. Наоборот, меня пугает то, что все уже поверили в перемирие в 2025 году. Очень много факторов влияют на события. Фактор самый первый: отсутствие в России желания заканчивать войну. данный момент не вижу никаких предпосылок, чтобы россияне остановились», – написал Жорин.

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Также военных рассказал, о своих ожиданиях он президентства Трампа:

"А вот чего ожидаю — это завершение тенденции толеровать все на свете. Надеюсь, мода на особые условия для представителей ЛГБТ наконец отойдет в прошлое, и денег на такие "грантовые проекты" никто больше не будет давать", — добавил Жорин.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк отметил, что не стоит ожидать инаугурации Трампа "прорывных решений по Украине".

"Я не думаю, что сегодня нужно ожидать прорывных решений по Украине, это долгая история", – отметил он.

Ярослав Юрчишин, общественный деятель и нардеп, отметил, что вопрос относительно Украины перед Трампом может "встать ребром". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как считает Юрчишин, Трамп в вопросе о завершении войны в Украине может выбрать путь своего предшественника Барака Обамы, а именно "потеряв контроль над ситуацией", или может стать особым президентом для всего демократического мира, если поможет нам дать отпор агрессору".

"Со своей стороны мы точно доказали, что можем быть сильным и надежным партнером. Поэтому слово за вами, господин Президент", — написал Юрчишин.

Пользователь соцсети Facebook Сергей Марченко резко высказался об инаугурации Трампа, заметил, что "мир станет таким, каким не был еще никогда. И в этих изменениях есть своя, достаточно очевидная, логика".

"Если мир превратился в паноптикум эгоистических нарциссических посредственностей, для которых самые большие мировые проблемы (такие как войны и гибели миллионов людей) весят меньше, чем малейшие их бытовые проблемы на тип топлива на 5 центов дороже, то почему этим миром... должен руководить современный Черчилль, прости господи??", – написал Сергей.

В своем сообщении Марченко также добавил, что сейчас к власти приходят политики, которых волнуют только собственные цели, а не развитие своей страны.

"В детстве я очень любил фантастику. Возможно, потому, что в фантастических романах человечество было более умным, более этическим, лучшим вариантом себя современного. Но сейчас имеем совсем другой тренд и это то, к чему нам придется подстраиваться, чтобы выжить.. Пристегиваем куличи и молимся, чтобы *..бы в голове Дональда Фредовича были хороши для Украины. начнется", – добавил Марченко

Общественный деятель Михаил Вовчик отметил, что решение новой администрации будет влиять и на жизнь украинцев. Также на своей странице в соцсети Facebook рассказал о своем отношении к президенту Трампа.

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"Как я отношусь к тому, что он стал президентом? Это не так важно. Это выбор граждан США, и его нужно уважать. Но нет сомнений, что решения новой администрации будут влиять и на нашу жизнь. Поэтому остается поздравить Дональда Трампа и его команду из Началом новой страницы в истории США. Надеюсь, что он будет принимать "правильные" для нас решения, поможет одержать победу над государством-агрессором и не допустит развития Третьей мировой войны, которая, по словам Залужного, уже началась в 2024 году", – написал Вовчик.

Пользователь Facebook Дмитрий Шевченко надеется, что новая администрация США будет способствовать установлению справедливого и продолжительного мира в Украине.

"Мы надеемся, что новая администрация США будет способствовать установлению справедливого и длительного мира в нашей стране, который обеспечит уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Верим, что общими усилиями международного сообщества мы достигнем желаемого мира и процветания", — написал Дмитрий.

Политическая деятельница и нардепка Юлия Клименко в своем сообщении привела три возможных варианта возможных событий, которые произойдут после инаугурации Трампа.

Это:

Внутренняя политика США станет приоритетом №1.

Цены на нефть будут снижаться, но не скоро.

Основной стратегической угрозой для США станет Китай и его близкие друзья: Россия, Иран и Северная Корея.

"Это все требует времени как мин 3-6 месяцев и не будет завтра, поэтому наша стратегическая цель: держаться в единстве+держать фронт+ эффективно использовать наши ограниченные ресурсы", — написала Юлия

Сообщение Юлии Клименко/Скриншот из Facebook

Военный журналист Богдан Мирошников отметил, что никакая дипломатия, давление или иные способы влияния на страну-агрессорку РФ не влияют, только грубая сила.

В своем сообщении он рассказал, что нужно сделать, чтобы война в Украине закончилась.

"Господин Дональд, вы нам лучше дайте оружия на всю сумму замороженных российских активов. Или откройте настоящий лендлиз, за который голосовала Республиканская партия в 2022! Вот это будут настоящие шаги для того, чтобы война закончилась быстрее. Все остальное – не больше, чем переливание" из пустого в пустое!" – добавил Мирошников.

Председатель правления общественной организации "Сопротивление" Мария Барабаш отметила, что приглашение на инаугурацию Трампа для украинских общественных деятелей, приехавших из Украины только одно.

"Грустно из-за этого. Хотелось бы, чтобы больше в Украине было сторонников республиканских ценностей. Также ожидаю многих встреч здесь в Вашингтоне и Нью-Йорке", — написала Мария в Facebook.

Украинский писатель Андрей Любка сравнил два события, а именно: инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа и введение санкций об одном из лидеров пророссийского движения в Украине Юрии Бойко.

По его словам, события за рубежом больше интересуют украинское общество, чем собственные.

"К большому сожалению, последнее событие не слишком заинтересовало украинское общество, хотя наши жизни значительно больше зависят от того, будут ли в Украине иметь влияние и будущее пророссийские мерзавцы вроде драки и компании, чем от того, что будет происходить в Белом доме или Гренландии", – написал Любка.

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Он считает, что одной из самых больших бед и болезней украинского общества является: "беспокоиться о том, на что мы совсем не имеем влияния, и в то же время не делать домашнюю работу и не решать проблемы, которые годами нагло торчат перед нашим носом".

Украинский политик Владимир Куренный отметил, что инаугурацию Трампа некоторые украинцы ждали так же, как и новоизбранный президент США.

По его словам, те, кто ожидал чуда на следующий день – будут разочарованы.

"Трамп не Гарри Поттер, у него нет магической палочки. Впереди для Трампа – много внутренних вызовов и проблем и даже путешествие на Марс… А для нас надежда на то, что Трампу удастся реализовать свои мечты и обещания в части завершения войн. Причем желательно, чтобы наша война не закончилась за счет украинских национальных интересов", – заметил политик.

Сообщение Владимира Куренного/Скриншот из Facebook

Напомним, ТСН.ua собрал ключевые тезисы речи Трампа, которую он произносил во время инаугурации.

Также ранее мы сообщали, кто присутствовал на церемонии.

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