"Не годы, а месяцы": Туск предупредил о возможном нападении РФ на члена НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен, что США будут придерживаться своих обязательств перед НАТО защищать Европу в случае нападения России. Он призвал ЕС стать «настоящим альянсом» по вопросу защиты континента.

Об этом пишет Financial Times.

Польский премьер предупредил, что Россия скоро может напасть на члена Альянса.

«Самый большой и самый важный вопрос для Европы состоит в том, готовы ли Соединенные Штаты быть такими верными, как это описано в наших договорах НАТО, поскольку Россия может напасть на члена Альянса через несколько месяцев», — сказал Туск.

Он подверг сомнению способность НАТО политически и логистически реагировать на потенциальную атаку со стороны РФ. При этом Туск призвал не воспринимать его слова как скептицизм по поводу статьи 5 НАТО — это скорее его «мечты о том, чтобы гарантии на бумаге превратились в нечто очень практичное».

«Это на самом деле серьезно. Я говорю о краткосрочных перспективах (нападении РФ на Альянс — ред.), о месяцах, а не годах. Для нас действительно важно знать, что все будут относиться к обязательствам НАТО так же серьезно, как и Польша», — сказал он.

Туск сказал, что у него «нет комплексов» относительно американо-польских связей.

«Вашингтон относится к Польше как к наилучшему и ближайшему союзнику в Европе. Но для меня настоящая проблема состоит в том, как это будет на практике, если что-то случится. Я хочу верить, что статья 5 все еще действует, но иногда, конечно, у меня возникают некоторые проблемы. Я не хочу быть таким пессимистичным. Но сегодня нам нужен также практический контекст», — сказал Дональд Туск.

Туск вспомнил случай, когда около 20 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши в прошлом году. Тогда, по его словам, некоторые члены оборонного альянса под руководством США «делали вид, что ничего не произошло». В конце концов Альянс таки поднял в воздух истребители, которые сбили некоторые из беспилотников, что стало первым прямым столкновением между силами НАТО и Россией с 2022 года.

«У меня возникли некоторые проблемы ночью в сентябре, когда россияне устроили эту достаточно масштабную провокацию с использованием беспилотников», — заверил Туск.

Ему было нелегко убедить партнеров по НАТО, добавляет польский лидер, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная ​​провокация против Польши.

«Некоторым нашим коллегам было намного легче сделать вид, что ничего не произошло», — сказал он. «Вот почему я хочу быть, знаете ли, уверенным, что если что-то произойдет, то… Россия знает, что реакция будет жесткой и однозначной», — отметил политик.

По мнению Туска, если говорить о настоящем альянсе «не только на бумаге», то нужны реальные инструменты и мощная сила.

«Вот почему моя одержимость сейчас и моя миссия — реинтегрировать Европу. Это означает совместную оборону… совместные усилия по защите. Как ни парадоксально, если у вас есть какой-то позитив войны в Украине, то это один из них: Европа все больше осознает, что мы будем вместе в военных аспектах и обороне», — заключил он.

Как отмечалось ранее, в Европе нет уверенности, собираются ли США поддержать страны НАТО в случае возможного нападения. Так, ЕС намерен усилить тестирование правил, по которым от 27 государств-членов блока требуется оказывать друг другу помощь во время кризисов. В учениях примут участие посланники ЕС и министры обороны.