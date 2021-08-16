"Не голливудский фильм": в аэропорту Кабула люди бегают под самолетами и запрыгивают на шасси

Люди не теряют надежды вырваться из мяиежной страны.
В аэропорту Кабула, куда сотни афганцев и иностранцев стекаются уже второй день подряд в надежде покинуть страну, продолжается настоящий хаос. Люди бегают просто по взлетной полосе под самолетом, который движется, подвергаясь опасности.
"Шокирующе: не голливудский фильм, это сейчас международный аэропорт Кабула", — написал на своей странице в Twitter политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана и опубликовал соответствующее видео.
Shocking: Not an Hollywood movie, this is Kabul international airport right now. pic.twitter.com/LLDQrKyLGs— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021
На кадрах можно увидеть сотни людей, бегущих по аэродрому за американским военным самолетом, который движется. Некоторым из них удается запрыгнуть на шасси.
Напомним:
- В аэропорту Кабула, который штурмовали местные жители с надеждой покинуть город после захвата "Талибами", погибли по меньшей мере пять человек.
- В Кабуле тем временем среди бела дня грабят местных.
- Также боевики исламистского движения "Талибан" проникли в здание парламента Афганистана, таким образом взяв его под свой контроль.