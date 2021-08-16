"Не голливудский фильм": в аэропорту Кабула люди бегают под самолетами и запрыгивают на шасси

"Не голливудский фильм": в аэропорту Кабула люди бегают под самолетами и запрыгивают на шасси

Люди не теряют надежды вырваться из мяиежной страны.

В аэропорту Кабула, куда сотни афганцев и иностранцев стекаются уже второй день подряд в надежде покинуть страну, продолжается настоящий хаос. Люди бегают просто по взлетной полосе под самолетом, который движется, подвергаясь опасности.

"Шокирующе: не голливудский фильм, это сейчас международный аэропорт Кабула", — написал на своей странице в Twitter политический обозреватель TOLOnews TV Абу Муслим Ширзад из Афганистана и опубликовал соответствующее видео.

Shocking: Not an Hollywood movie, this is Kabul international airport right now. pic.twitter.com/LLDQrKyLGs — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 16, 2021

На кадрах можно увидеть сотни людей, бегущих по аэродрому за американским военным самолетом, который движется. Некоторым из них удается запрыгнуть на шасси.

Напомним:

Новости мира: "Талибан" захватил Кабул - сотни людей пытаются бежать из столицы через аэропорт

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