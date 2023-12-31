Не государства Балтии: в ISW назвали страну, которая может стать следующей жертвой РФ после Украины

Молдова может стать жертвой российской агрессии после Украины.

К таким выводам пришли американские аналитики из Института изучения войны (ISW), говорится в отчете.

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Они отмечают, что Россия продолжает информационно дестабилизировать ситуацию в Молдове, выставляя РФ защитницей якобы находящихся под угрозой русскоязычных.

"27 декабря российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что 19,1% школьников в Молдове выбирают обучение на русском языке. ТАСС утверждал, что отказ правительства Молдовы признать русский язык государственным в 1989 году привел к войне в Приднестровье и конфликту с Гагаузией. издание заверило, что руководящая проевропейская молдавская "Партия Действия и Солидарности" усиливает эти вероятные давние языковые разногласия, не предоставив русскому языку статуса "языка межнационального общения", — цитирует ISW пропагандистское СМИ.

Американские аналитики объяснили, что утверждение о том, что "Партия Действия и Солидарности" угрожает русскоязычным в Молдове, позволяют Кремлю "обосновать любую потенциальную поддержку Россией прокремлевских актеров как гуманитарную попытку защитить русскоязычных, а не попытку политической дестабилизации самой Молдовы".

"Кремль использовал именно эту линию аргументов как одно из оснований для своего полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Россия, вероятно, пытается оправдать какие-либо будущие действия в Молдове как попытку защитить своих "соотечественников за рубежом", термин, который Россия широко определила как этнических россиян и русскоговорящих лиц за пределами России, независимо от их гражданства", — подчеркнули в ISW.

Напомним, ранее Майя Санду предупредила, что Путин хочет использовать молдован для войны в Украине.

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