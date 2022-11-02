Не готовы к распаду РФ: Арестович объяснил, почему США медлят с передачей вооружения

По его мнению, Штаты опасаются, что после ослабления России в мире возникнет "вакуум влияния", который заполнят Индия и Китай.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинская армия сейчас не может наступать, потому что у нее нет необходимого оружия.

Он дополнил заявление советника главы ОП Михаила Подоляка, который говорил, что если бы США передали Украине еще 200 орудий, самолеты F-16, танки и ATACMS, то война закончится через несколько месяцев.

Что мешает американцам предоставить это вооружение, Арестович сказал в разговоре с российской оппозиционной журналисткой Юлией Латыниной.

По его мнению, нет ни одного человека, который знал бы точный ответ на этот вопрос и здесь можно выдвигать лишь гипотезы.

"Моя гипотеза заключается в том, что 70% – этого оружия у них просто нет, а 30% – субъективный фактор, который они рассчитывали на другой ход этой войны", – говорит советник ОП.

Арестович считает, что США планировали, что Россия провоет где-то до 2024 года. Это должно было повлиять на результаты выборов, чтобы Путин не победил снова, а в США наоборот – победил "тот, кто надо". Но путинская Россия проиграла гораздо быстрее, чем рассчитывал Вашингтон.

Вакуум влияния

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"В мире возник вакуум из-за того, что Москва стала втягивать назад свои щупальца, потому что не может влиять. И этим вакуумом немедленно воспользовались Индия, Китай, Европа, Турция, возможно Саудовская Аравия. Американцы теряют контроль над многими процессами в мире и поэтому меняют свои стратегические планы. Эта перепланировка занимает время, а делиться ключевым оружием в настоящее время они считают неуместным", – говорит советник Офиса президента.

Он уверен, что после промежуточных выборов в ноябре США сформируют свой новый подход к Украине: либо сократят, либо радикально увеличат.

США не готовы к распаду России

"Они сейчас думают так: "Даем Украине кучу оружия, война заканчивается весной победой Киева, в России начинается гражданская война и распад. Готовы ли мы к этому", – предполагает Арестович.

Промежуточные выборы в США и Украине

Напомним, промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них американцы будут выбирать представителей в Сенат и Палату представителей.

По результатам промежуточных выборов в США демократы могут потерять контроль над Конгрессом в пользу республиканцев – некоторые представители которых критикуют многомиллиардную помощь Украине, требуя ее остановить.

Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер признал, что вопрос оказания помощи Украине действительно разделил Республиканскую партию.

Советник ОП Алексей Арестович отмечал, что Путин надеется, что после победы "трампистов" США снизят помощь Украине.

Политолог и философ Фрэнсис Фукуяма заявил, что возможное возвращение экспрезидента США Дональда Трампа в Белый дом является угрозой для Украины.