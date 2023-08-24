Не говорила почти 20 лет: компьютер помог парализованной женщине найти свой голос

Достижение указывает на значительный прогресс в системах, позволяющих людям управлять устройствами с помощью сигналов мозга.

Так, 48-летнюю женщину парализовало после инсульта около 18 лет назад. Врачи помогли ей найти голос через виртуальный аватар благодаря мозговому импланту и алгоритму чтения мыслей.

Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет The Wall Street Journal.

Подробности

Эксперимент провел нейрохирург Калифорнийского университета в Институте нейронаук Сан-Франциско Эдди Чанг с коллегами. Они имплантировали сверхтонкий лист кремния с 253 электродами на поверхность мозга парализованной женщины.

Известно, что мозг, несмотря на паралич, излучает электрические сигналы, даже когда связи между мозгом и мышцами нарушены. Это и было заданием имплантата, который должен был уловить сигналы, предназначенные для управления мышцами языка, челюсти, гортани и т.д. Электроды подключили к компьютерам через кабель и порт, прикрепленные к голове пациентки.

Так, в ходе исследования команда:

научила алгоритм распознавать сигналы мозга женщины, направленные на язык и выражение лица;

давала задание произносить молча слова с экрана, а также представлять выражения лица с эмоциями;

проверила способность алгоритма преобразовывать сигналы мозга в текст и язык.

Невероятно, но компьютер составлял предложение со скоростью 78 слов в минуту, а это в 5 раз быстрее предыдущих интерфейсов. Кроме того, со словарным запасом 1000 слов система демонстрировала точность в подавляющем большинстве случаев – 75%.

Следовательно, женщина смогла общаться женщине с помощью разговорного аватара. Чтобы персонализировать ее, была использована запись ее речи на свадьбе.

Ранее в США приступили к испытаниям на людях так называемых "таблеток против рака". Вероятно, они "уничтожают" плотные опухоли.

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