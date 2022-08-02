"Не хочет воевать, но придется защищаться": Климкин сравнил боевой потенциал Молдовы и Приднестровья

Лишь сейчас президент Мая Санду начала борьбу с российским влиянием.

У Молдовы есть очень незначительные вооруженные силы, граждане этой страны не хотят воевать. Но от безопасности Молдовы зависит и безопасность Украины.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин во время интервью в рамках проекта "Разговоры о важном" на ТСН.ua.

"В Приднестровье есть спецназ, который контролируется ФСБ. В Молдове никто не хочет воевать. Впрочем, если нужно защищать страну, то придется – очень простая история. Только сейчас президент Мая Санду предпринимает последовательные шаги – жестко борется с российским влиянием." "Русский мер" нужно зачищать и в Молдове. Это ключевой наш приоритет безопасности. Нет безопасности в Молдове, нет и в Украине", — сказал Климкин.

Напомним, в ГНСУ показали видео, как готовы встречать врага в случае предполагаемого наступления российских войск из так называемого Приднестровья.

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