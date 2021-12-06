Не хотел быть "подопытным животным": умерший от COVID-19 спортсмен был сторонником антивакцинаторов

Не хотел быть "подопытным животным": умерший от COVID-19 спортсмен был сторонником антивакцинаторов

Карантинные ограничения оказали большое влияние на психическое здоровье мужчины.

42-летний спортсмен Джон Эйерс из Британии, умерший от COVID-19, отказался вакцинироваться, потому что не хотел быть "подопытным животным".

Об этом сообщает The Guardian.

"Джон начал говорить действительно сумасшедшие вещи, которые не имели смысла. О том, как люди получали вакцину бесплатно в McDonald's, а в ней был формальдегид", — рассказывает его сестра-близнец, Дженни МакКенн.

Остальные семьи возражали ему, показывая в Интернете опровержение этих глупостей.

"Но Джон был невозмутим. Он постоянно говорил: "Я не буду подопытной свинкой", — отмечает сестра умершего.

В спортзале и ресторанах Джон Эйерс отказывался носить маску, из-за чего постоянно ссорился с сестрой.

Мужчина был совершенно здоров и занимался спортом. В подростковом возрасте он стал чемпионом по прыжкам с шестом и хоккеистом. Некоторое время занимался триатлоном, затем состязаниями по бодибилдингу, затем альпинизмом.

С января Джон боролся со своим психическим здоровьем. Карантинные ограничения оказали огромное влияние на мужчину. Он ненавидел, что не может ходить в спортзал, сердился, что не видит своих друзей. Мужчина жил один, расставшись с девушкой на Рождество, и был одинок.

Эйерс считал, что ему не нужна вакцина, он ведь здоров и перенесет вирус в легкой форме. Однако спустя четыре недели после инфицирования мужчина скончался. В больнице, перед подключением к аппарату ИВЛ, он заявил, что сожалеет, что не вакцинировался.

Джон был поклонником писателя Тони Роббинса, обладающего неоднозначной репутацией. Роббинс избегал откровенных заявлений против вакцинации, но в течение пандемии делал комментарии, которые умаляют серьезность COVID-19 или намекал, что ограничения карантина чрезмерны.

В сентябре 2021 года писатель появился на конференции во Флориде, где высмеял карантинные ограничения, поставил под вопрос эффективность вакцин и сказал аудитории не позволять "страху управлять вами".

"Джон вспомнил мне однажды, что одно из его убеждений заключалось в том, что мы не должны жить в атмосфере страха вокруг COVID", — вспоминает Дженни.

Доктор Том Стаффорд, преподаватель психологии в Университете Шеффилда объяснил, что социальные сети опасны, ведь оказывают большое влияние на человека.

По его словам, тезисы, которые Джон повторял семье и друзьям о пандемии и вакцинации, являются распространенными фейками антивакцинаторов в Сети.

"Лучшее, что люди могут сделать, — это осознать, что платформы социальных сетей являются принципиально опасными средами для получения фактов о пандемии, которая может вас убить. Социальные сети содержат огромное количество дезинформации, которое легко смешивается с хорошей информацией. Дезинформация может убить вас", – говорит Имран Ахмед, генеральный директор Центра противодействия цифровой ненависти.

Ранее инфекционист объяснил украинцам, есть ли разница между эффективностью вакцин против коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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