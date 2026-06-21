"Не хотелось жить": мать осужденного в Британии украинца эмоционально отреагировала на приговор

Тюрьма / © Pixabay

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Мать 22-летнего Романа Лавриновича, которого в Великобритании приговорили к семи годам заключения за поджог имущества премьера Кира Стармера, расплакалась, когда узнала причины ареста сына. Она убеждена, что ее сын, которого она сочла «хорошим и порядочным», стал жертвой манипуляций.

Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что Роман Лавринович работал в Британии строителем и моделью. Однако впоследствии он поджег автомобиль и два объекта недвижимости, связанные с британским премьером. За это ему обещали 3000 фунтов стерлингов в криптовалюте, но денег он так и не получил. В суде мужчина признал вину и заявил, что действовал под давлением угроз в Интернете.

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Для матери осужденного 41-летней Надежды Лавринович, проживающей в селе Пнев в Ивано-Франковской области, новость о настоящей цели атак стала настоящим ударом. Она отмечает, что ее сын всегда имел проукраинскую и антироссийскую позицию.

«Как и каждый украинец, он был очень благодарен за вашу (Великобританию — ред.) поддержку», — отметила мать.

Надежда Лавринович призналась, когда узнала она о том, что именно поджег ее сын, испытала отчаяние.

«Когда я поняла, что это касается британского премьер-министра, мне больше не хотелось жить», — рассказала женщина.

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Мать осужденного добавила, что сын уехал в Британию ради лучших перспектив. Она до сих пор не может понять, как его удалось вовлечь в такое преступление. Роман Лавринович уже начал отбывать свой семилетний срок наказания.

Напомним, британский суд отправил в тюрьму двух мужчин, устраивавших поджоги объектов, связанных с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Эти преступления они совершили по указанию российских спецслужб. Суд в Лондоне Олд-Бейли приговорил 22-летнего украинца Романа Лавриновича к семи годам тюрьмы, 27-летнему румыну Станиславу Карпюку — к двум годам.

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