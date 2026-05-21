Не хуже, чем в Москве: РФ с утра посетили "добрые" дроны, горит и взрывается возле НПЗ (видео)

Предприятие «Роснефти» ежегодно перерабатывало до 9 миллионов тонн нефти, а теперь оказалось в горящем «Самарском узле».

Светлана Несчетная
Сызранский НПЗ горит после атаки Сил обороны

В России пылает Сызранский нефтеперерабатывающий завод после атаки сил обороны.

Об этом сообщают местные жители в Сети и выкладывают соответствующие видео.

Как отмечает советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко в Telegram, Сызранский НПЗ является частью так называемого Самарского узла нефтепереработки «Роснефти», куда также входят Куйбышевский и Новокуйбышевский заводы.

Мощность Сызранского НПЗ позволяет перерабатывать от 7 до 8,9 млн. тонн нефти ежегодно.

Напомним, в прошлый раз Сызранский нефтеперерабатывающий завод был поражен месяц назад. Тогда, в ночь на 22 апреля, Россию всколыхнула массированная атака беспилотников. Под ударом оказались объекты нефтеперерабатывающей промышленности и логистические узлы в Самарской, Ростовской и Ульяновской областях. В Сызрани, где в результате работы местной ПВО пострадал жилищный сектор.

