Не хуже, чем в Москве: РФ с утра посетили "добрые" дроны, горит и взрывается возле НПЗ (видео)
Предприятие «Роснефти» ежегодно перерабатывало до 9 миллионов тонн нефти, а теперь оказалось в горящем «Самарском узле».
В России пылает Сызранский нефтеперерабатывающий завод после атаки сил обороны.
Об этом сообщают местные жители в Сети и выкладывают соответствующие видео.
Как отмечает советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко в Telegram, Сызранский НПЗ является частью так называемого Самарского узла нефтепереработки «Роснефти», куда также входят Куйбышевский и Новокуйбышевский заводы.
Мощность Сызранского НПЗ позволяет перерабатывать от 7 до 8,9 млн. тонн нефти ежегодно.
Напомним, в прошлый раз Сызранский нефтеперерабатывающий завод был поражен месяц назад. Тогда, в ночь на 22 апреля, Россию всколыхнула массированная атака беспилотников. Под ударом оказались объекты нефтеперерабатывающей промышленности и логистические узлы в Самарской, Ростовской и Ульяновской областях. В Сызрани, где в результате работы местной ПВО пострадал жилищный сектор.