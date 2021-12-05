“Не имеет ничего общего с учением Иисуса”: Папа Римский попросил прощения у православных

“Не имеет ничего общего с учением Иисуса”: Папа Римский попросил прощения у православных

Потифик напомнил об общих корнях христиан.

Во время визита в Грецию Папа Римский Франциск встретился с архиепископом Афин и всей Эллады Блаженнейшим Иеронимом и в обращении к нему извинился перед православными за ошибочные решения католиков.

Об этом сообщает Vatican News.

По словам понтифика, те действия и решения, которые привели к разделению между христианами, "не имели ничего общего с Иисусом и с Евангелием и были продиктованы прежде всего жаждой прибыли и власти".

Также читайте Католическая церковь после обнаружения останков более тысячи детей в Канаде извинилась за пытки

Папа Римский вспомнил о корнях, объединяющих католиков и православных, и отметил, что все разногласия возникли позже.

"История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую необходимость снова попросить прощения у Бога и братьев за ошибки, совершенные многими католиками", — сказал он.

Папа Франциск также призвал христиан "помогать друг другу, поклоняться Богу и служить ближнему, не занимаясь прозелитизмом".

Напомним, недавно глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук рассказал, что в Украине ожидают визит Папы Римского Франциска уже в ближайшее время.

Читайте также: