"Не имеете права читать лекции": Китай отреагировал на призыв США не снабжать оружием РФ

Представитель китайского МИД заявил, что именно США, а не они постоянно снабжают оружие, образуя постоянный поток вооружений.

Соединенные Штаты Америки "не имеют права читать лекции" Китаю о поставках оружия России.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь 20 февраля, передает CNN.

Так министерство иностранных дел Китая отреагировало на недавний призыв США не отправлять оружие в РФ.

"Американская сторона не имеет права читать лекции Китая. Мы никогда не допустим, чтобы США диктовали или даже оказывали давление на китайско-российские отношения. Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию", – сказал он.

Официальные лица США опасаются, что Пекин рассматривает возможность оказания "летальной поддержки" российским военным. Тем временем КНР упорно продолжает называть войну в Украине "кризисом", "ситуацией" или "конфликтом".

"Китай продолжает призывать к миру и продвигать переговоры по урегулированию конфликта в Украине. КНР твердо намерена играть конструктивную роль в содействии деэскалации и охлаждению ситуации", — добавил он.

Что предшествовало конфликту

США полагают, что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для войны против Украины, сообщает американское издание NBC со ссылкой на свои источники.

По их данным, Вашингтон обеспокоен тем, что в Пекине рассматривают возможность предоставления и летального оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу китайской дипломатии Ван И о последствиях, с которым может столкнуться Пекин, если будет оказывать помощь Москве в войне. Их встреча состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности.

Снабжение снаряжения России

Источники NBC утверждают, что Китай уже сейчас может поставлять "снаряжение для весеннего наступления" России в Украине – военную форму или даже бронежилеты.

"Мы четко выразили нашу обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они пересекли этот предел, но мы не думаем, что они сняли его с повестки дня", — сказал собеседник телекомпании.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главного китайского дипломата Ван И о серьезных последствиях, если Китай примет решение помочь России в войне против Украины или будет содействовать Москве в уклонении от санкций, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Мирный план Китая

На конференции в Мюнхене представитель китайской дипломатии также анонсировал документ с предложениями Пекина по "политическому урегулированию украинского вопроса".

В нем речь пойдет, в частности, и о том, что территориальная целостность всех стран должна уважаться.

Также известно, что с "речью о мире" 24 февраля выступит президент Китая Си Цзиньпин. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни после разговора с Ван И, сообщает Reuters.

Китай заговорил: какова позиция Пекина в войне России против Украины - Алексей Коваль

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