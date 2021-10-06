"Не имеют никакого смысла": Цукерберг отвергает обвинения бывшей сотрудницы Facebook

Фрэнсис Гауген публично обвинила руководство Facebook в желании увеличить доходы за счет интересов сообщества.

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг отверг обвинения бывшей сотрудницы Фрэнсис Гауген по поводу отказа компании принять меры для снижения вредного влияния соцсетей на детей и подростков.

Об этом говорится в заявлении Цукерберга, опубликованном на его странице в Facebook.

"Мы серьезным образом заботимся о таких вопросах, как безопасность, благополучие и психическое здоровье", — написал он.

Бывшая менеджер компании Фрэнсис Гауген публично обвинила ее руководство в желании увеличить доходы за счет интересов сообщества.

Гауген проработала в Facebook с 2019 и тайно скопировала десятки тысяч страниц внутренних исследований и аналитики компании, на основе которых вышло несколько критических относительно соцсети статей. Также читайте Цукерберг прокомментировал масштабный сбой Facebook

По ее словам, контент, который вызывает сильные эмоции, притягивает и удерживает аудиторию, заставляет пользователей проводить в соцсети больше времени, приносит компании в результате больше денег. Поэтому Facebook распространяет огромное количество подобного контента — несмотря на обещание бороться с дезинформацией и языком ненависти, наносит вред обществу.

По мнению Цукерберга, обвинения Гауген "не имеют никакого смысла", поскольку ее утверждения противоречат усилиям, которые компания приложила к изучению опросов.

Напомним:

В понедельник вечером, 4 октября, миллиарды пользователей во всем мире на целых шесть часов остались без доступа к Facebook, Instagram и WhatsApp. Сразу три самые популярные соцсети Марка Цукерберга, который за шесть часов потерял $ 7 млрд , просто "легли". За ними из-за наплыва пользователей сбои почувствовали Twitter, Tik Tok, Amazon и Google.

Instagram и WhatsApp. Сразу три самые популярные соцсети Марка Цукерберга, который за шесть часов , просто За ними из-за наплыва пользователей сбои почувствовали Twitter, Tik Tok, Amazon и Google. Хотя Facebook официально сообщает, что события этого "черного" понедельника лишь досадный технический сбой, по странному стечению обстоятельств случился он на следующий день после выхода интервью бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Гауген. Именно в этом интервью она раскрыла свою личность. Целый месяц до этого Гауген была в роли секретного обличителя The Wall Street Journal, где вышла серия публикаций о деятельности Facebook со ссылкой на тысячи внутренних документов и исследований компании. А уже во вторник, 5 октября, она свидетельствовала в Сенате на слушаниях "Защита детей в Интернете" о влиянии Instagram на психическое здоровье молодых пользователей.

Новости мира: сбой соцсетей - состояние Цукерберга уменьшились почти на 7 миллиардов долларов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку