"Не испугают комические ничтожества": в грузинской авиакомпании грубо прокомментировали возмущение возобновлением авиарейсов в РФ

Крупнейшая авиакомпания Грузии обнародовала ответное заявление на протест возле своего головного офиса в Тбилиси.

После того, как грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила о начале продаж билетов Тбилиси-Москва на 20 мая возле ее офиса состоялся протест. Свое возмущение грузины выражали также на Facebook-странице крупнейшего в Грузии авиаперевозчика.

В ответ авиакомпания закрыла комментарии под сообщением и назвала всех несогласных "комическими ничтожествами".

Удивительно, но комментируя возобновление авиарейсов в государство-агрессорку, Georgian Airways напомнила об эвакуации женщин, детей и пожилых людей во время войны, которую спровоцировала РФ в Абхазии, и о том, как привозила в Грузию иностранных журналистов в 2008 году, чтобы показать результаты российской агрессии.

Нас не смогли напугать артиллерия и танки, военные самолеты врага. Тем более не смогут испугать такие комические ничтожества, как вы! – говорится в обращении к участникам акции протеста.

В авиакомпании утверждают, что будут обслуживать "направления, по которым желают путешествовать граждане Грузии".

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Напомним, российский президент Владимир Путин ранее объявил, что с 15 мая будет отменен введенный с 2000 года визовый режим с Грузией и возобновлено прямое авиасообщение. МИД Украины назвал предложение Путина "соглашением с дьяволом".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство своей страны, которое намерено нормализовать отношения с Россией.

В Госдепе США предупредили, что в случае возобновления авиарейсов из России к грузинским авиакомпаниям могут быть применены санкции США.

Глава Управления гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили заверил, что ни одна из российских подсанкционных авиакомпаний не сможет летать в Грузию.

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